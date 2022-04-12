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4 часа назад

Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре матча НХЛ за удар соперника клюшкой в лицо

ТАССиещё 6

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на четыре игры за удар соперника клюшкой в лицо. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НХЛ.

Малкина дисквалифицировали на четыре матча НХЛ
Фото: EPAEPA

Инцидент произошел 10 апреля в конце второго периода матча против "Нэшвилла", который завершился победой "Питтсбурга" в овертайме со счетом 3:2. Малкин ударил клюшкой в лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки, за что по ходу встречи получил двойной малый штраф.

Малкин пропустит встречи "Питтсбурга" в регулярном чемпионате против "Нью-Йорк Айлендерс" (13 и 15 апреля) и "Бостона" (16 и 22 апреля). Также из зарплаты россиянина удержат $190 тыс., которые пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

"Питтсбург" после 74 матчей занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 94 очка. Малкин в текущем сезоне провел за команду 37 игр, в которых набрал 37 очков (17 голов + 20 передач). Россиянин пропустил старт регулярного чемпионата из-за восстановления после операции. Первую встречу в текущем сезоне он провел 12 января.

Малкину 35 лет, он был выбран "Питтсбургом" в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером и выступает за клуб с 2006 года. В составе "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Хоккей,Евгений Малкин,
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