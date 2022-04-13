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3 часа назад

Александр Овечкин забил 46-й гол в сезоне НХЛ

Чемпионат.comиещё 5

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

Овечкин забил 46-й гол в сезоне НХЛ
Фото: ReutersReuters

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Вашингтона». Единственный на данный момент гол в матче забил российский нападающий Александр Овечкин. Ассистировали ему Конор Шири и россиянин Евгений Кузнецов.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. Победная серия команды составляет три матча.

«Филадельфия», в свою очередь, находится на 14-м месте на Востоке, набрав 57 очков. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.

Хоккей,Конор Шири,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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