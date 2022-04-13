Овечкин забил 46-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

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На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Вашингтона». Единственный на данный момент гол в матче забил российский нападающий Александр Овечкин. Ассистировали ему Конор Шири и россиянин Евгений Кузнецов.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. Победная серия команды составляет три матча.