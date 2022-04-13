Тренер "Миннесоты": все российские хоккеисты боготворят Овечкина

"Что касается Ови, то все российские хоккеисты его боготворят, ведь он особенный. Влюбиться в такого игрока очень просто. И в этом они с Кириллом похожи. Капризов такой же. Его поведение на площадке и игра заражают других. Очень интересно, как далеко он зайдет", - заявил Вудс.