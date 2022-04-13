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1 час назад

Тренер "Миннесоты": все российские хоккеисты боготворят Овечкина

Газета.Ruиещё 4

Ассистент главного тренера "Миннесоты Уайлд" Боб Вудс, также работавший в "Вашингтон Кэпиталз", поделился мнением о российском нападающем "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине, передает The Athletic.

Тренер "Миннесоты": все российские хоккеисты боготворят Овечкина
Фото: ReutersReuters

Специалист также сравнил Овечкина с другим российским хоккеистом - нападающим "Миннесоты" Кириллом Капризовым, который проводит второй сезон в Национальной хоккейной лиге.

"Что касается Ови, то все российские хоккеисты его боготворят, ведь он особенный. Влюбиться в такого игрока очень просто. И в этом они с Кириллом похожи. Капризов такой же. Его поведение на площадке и игра заражают других. Очень интересно, как далеко он зайдет", - заявил Вудс.

В нынешнем сезоне Овечкин записал на свой счет 45 голов и 38 результативных передач в 70 матчах. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги этого сезона. Также форвард продолжает погоню за "вечным рекордом" Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Сейчас на счету россиянина 775 шайб, он занимает третье место.

Ранее сообщалось, что финский комментатор Теро Кайнулайнен объяснил, почему за время хоккейного матча между "Вашингтоном" и "Бостоном" ни разу не произнес фамилию Овечкина.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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