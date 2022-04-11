Овечкин повторил рекорд Буре в НХЛ

Александр Овечкин забросил в двух последних матчах очередные две шайбы, а его «Вашингтон» одержал две победы над будущими потенциальными соперниками в плей-офф, но все равно говорят о спаде россиянина. «Газета.Ru» объясняет, почему капитан «Кэпиталз» по-прежнему в полном порядке.

Фото: Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Новые достижения капитана

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Имя Александра Овечкина не сходит с первых полос в хоккейном мире. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" буквально накануне отличился в матче с "Питтсбургом" (6:3), внеся имя Тристана Джерри в обширный список голкиперов, которых огорчал в сильнейшей лиге мира. Таких теперь уже 158, и по этому показателю российский нападающий вышел на четвертое место за всю историю НХЛ.

Здесь даже официально Величайший Уэйн Гретцки позади Ови, а впереди пока что только Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164). А уже следующей ночью капитан "столичных" поразил пустые ворота "Бостона" (4:2) и повторил рекорд Павла Буре 22-летней давности, когда тот в составе "Флориды" тоже девять раз отличался, когда соперники меняли вратарей шестым полевым игроком.

При этом Александру остается всего восемь таких шайб, чтобы сравняться с занимающим первое место по ним за всю историю Гретцки. Канадец за карьеру забил 56 таких голов, у Овечкина теперь их 48.

Для сравнения, другие лучшие по этому показателю за карьеру россияне - Евгений Малкин и Илья Ковальчук - замыкают топ-20, имея по 23 взятия пустых ворот. Кроме того, теперь на счету Александра Великого в нынешнем сезоне 45 шайб, и он обошел Горди Хоу, который в 40 лет отличился 44 раза. Теперь для игроков в возрасте 36+ более результативный чемпионат есть только у финна Теему Селянне, который в 36 лет в кампании-2006/07 отличился 48 раз.

И Овечкин, команде которого остается провести еще десять встреч в этом сезоне, имеет все шансы побить достижение финна. Всего же у капитана "Кэпс" теперь 775 голов в карьере, и до занимающего второе место в историческом топе снайперов того же Хоу остается всего 26 взятий ворот. А дальше можно будет сосредоточиться за восхождением на вершину Гретцки (894 гола).

Разговоры о спаде

Тем не менее в последнее время доводится слышать, что российский ветеран не в лучшей форме, не выглядит свежим и вообще сдает к концу сезона. Такие высказывания не выглядят объективными, хотя вполне понятно, на чем они основываются. Овечкин очень сильно начинал этот сезон, и на старте все восхищались его формой и темпом, а также погоней за рекордом Гретцки.

Важен был еще и фактор превзойденных ожиданий, поскольку летом очень многие авторитетные эксперты, выражая уважение российскому ветерану, говорили, что ему не будет под силу стать лучшим снайпером в истории, и вообще Овечкина ждет регресс в результативности. Эксперты сходились во мнении, что еще пару лет он сможет забрасывать в лучшем случае шайб по 35, а дальше и 20 будет за счастье. Но вместо того чтобы стареть, Овечкин в первом же матче сезона дал 2+2, а в первых 15 матчах набрал аж 26 (12+14) очков.

Причем, фурор произвело еще и количество голевых передач, которые делал снайпер. Но постепенно результативность ожидаемо пошла на спад, и к тому же на авансцену вышли другие ребята. В списке бомбардиров Овечкин сейчас "только" 15-й, уступая даже двум россиянам - Кириллу Капризову и Артемию Панарину. Да и на первое место среди снайперов сезона, а значит и на "Морис Ришар Трофи", не претендует, поскольку Остон Мэттьюс из "Торонто" настрелял уже 58 голов и опережает Ови аж на 13 точных бросков.

В общем, в недавнем опросе ESPN по поводу MVP всего сезона Александра Великого ни один из экспертов не поставил на первое место, и шансов на четвертый "Харт Трофи" в карьере у него объективно нет никаких.

Реальная картина

Вот только не все меряется исключительно "Хартами". Приз самому ценному игроку сезона только один. А прекрасных хоккеистов в НХЛ с отличным выступлением в чемпионате - пруд пруди. И в этой компании Овечкин так и так остается среди самых-самых лучших, подтверждением чему являются в том числе и статистические данные, приведенные выше.

Даже если смотреть на статистику, то с 11 марта за 13 проведенных встреч капитан "Вашингтона" не набирал баллы за результативность только в двух встречах. Да и по голам сравнивать Александра с нынешним Мэттьюсом сейчас не совсем корректно. Дело в том, что за последние три сезона американец настрелял в равных составах как минимум на 30 шайб больше любого другого игрока лиги!