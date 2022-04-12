ЦСКА сравнял счёт в серии со СКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА . Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

На 16-й минуте Владислав Каменев выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего шайба попала к Михаилу Григоренко. Нападающий ЦСКА бросил в касание и вывел москвичей вперёд — 1:0. На 39-й минуте Валентин Зыков воспользовался ошибкой в обороне хозяев и с передачи Марата Хуснутдинова сравнял счёт. На старте третьего периода Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. Точку в матче голом на последней минуте поставил Григоренко.