«Филадельфию» возмутило количество игрового времени Овечкина

«Филадельфия Флайерз» осталась недовольна количеством игрового времени нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу «столичных», Овечкин забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. В одном из розыгрышей большинства форвард сыграл все две минуты, что и вызвало негодования соперников.

«ESPN сообщил, что «Флайерз» были расстроены тем, что «Кэпиталз» оставили Овечкина в игре на все две минуты в большинстве. «Вашингтон» выставил с третьим и четвертым звеном парня, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки», — написал в своем блоге журналист Стивен Уайно.

Всего за всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 776 шайб. Гол в игре с «Флайерз» помог ему сократить отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, до 25 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.