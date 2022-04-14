«Российских граждан не обслуживаем». Хоккеисту отказали в операции за границей

В России иностранные игроки получают огромные деньги, а их страны ведут себя непорядочно.

Фото: VK.COM/TOLPAR_UFA VK.COM/TOLPAR_UFA

Сегодня руководство «Салавата Юлаева» в лице генерального директора Рината Баширова, а также финский специалист Томи Лямся, покидающий пост главного тренера команды, провели пресс-конференцию по итогам сезона.

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Помимо спортивных вещей, были проговорены и другие интересные моменты. Вот, например, часть выступления Баширова, которая заставляет в очередной раз серьёзно задуматься об отношении к нам со стороны некоторых западных стран.

Вот, к примеру, ответ гендиректора на вопрос про возможное возвращение легионеров.

«Вероятность 1%. Мы для себя определились — что с нашей стороны, что со стороны игроков ничего поделать не можем. Если сейчас им позвонить и спросить в режиме политического вакуума, согласны ли они вернуться, то и они были бы не против, и мы были бы не против. Но, учитывая все обстоятельства, мы даже не ведём переговоры. Если бы была хоть какая-нибудь подвижка двигаться в эту сторону, мы бы, конечно, были активны. Но пока то, что мы ощущаем, никакого движения нет.

Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идёт дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — сказал Баширов.

Порой происходящее действительно поражает. Нам удалось узнать об этой истории побольше. Действительно, одному из хоккеистов «Толпара» потребовалась операция на коленях, которую планировалось провести в Финляндии.

При этом отношения с финской стороной у «Салавата Юлаева» действительно всегда были замечательными. Только в нынешнем сезоне в составе уфимцев выступали сразу четыре финна: Юха Метсола, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен. Которые, правда, по ходу плей-офф просто бросили команду, а ведь все четверо были самыми высокооплачиваемыми игроками и получали огромные деньги.

Работали в «Салавате» финский тренер Томи Лямся, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела. Для людей были созданы в России все условия, их ценили, любили болельщики. В России прекрасно показывали, как позитивно и добродушно относятся к иностранным гражданам.

Кроме того, «Салават Юлаев» ежегодно проводил и организовывал в Финляндии сборы команды, тратил там свои средства, налаживал связи.

В результате же Финляндия повела себя по меньшей мере некрасиво. Интересно, в чём виноват молодой игрок из «Толпара», у которого возникли проблемы со здоровьем и которого нужно было прооперировать? Фамилию хоккеиста мы называть не будем из этических соображений.

При этом в «Салавате» не просили каких-то особенных привилегий, а были готовы оплатить полную стоимость лечения. Однако даже обходными путями сделать этого не удалось. Как только в клинике слышали, что речь идёт про российского гражданина, наотрез отказывались от предоставления помощи. Согласитесь, очень низко.

Вот и думай, нужны нам после таких случаев финские легионеры в Континентальной лиге, либо же от них пришло время отказаться.

Кстати, перед лицом стоит пример Германии, которая повела себя по отношению к другому российскому хоккеисту – Родиону Амирову – очень корректно. Сейчас Родион лечится от онкологического заболевания именно в Германии.