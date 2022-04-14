Исчезновение Овечкина из состава руководства «Динамо» объяснили

«Его фото на официальном сайте клуба убрали из данного раздела ещё перед стартом нынешнего сезона. Он как был советником генерального менеджера клуба, так и остаётся. В этом плане ничего н

В клубе просто решили, что в этом разделе должны быть представлены только те руководители, которые постоянно находятся в Москве и непосредственно работают с командой. Тут точно не надо искать никакого политического подтекста. Даже удивительно, почему СМИ только сейчас обратили на это внимание.