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5 часов назад

В «Динамо» объяснили исчезновение Овечкина из состава руководства на официальном сайте

Чемпионат.comиещё 2

Пресс-секретарь московского «Динамо» Михаил Кравченко объяснил причину исчезновения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из состава руководства клуба.

Исчезновение Овечкина из состава руководства «Динамо» объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его фото на официальном сайте клуба убрали из данного раздела ещё перед стартом нынешнего сезона. Он как был советником генерального менеджера клуба, так и остаётся. В этом плане ничего н

В клубе просто решили, что в этом разделе должны быть представлены только те руководители, которые постоянно находятся в Москве и непосредственно работают с командой. Тут точно не надо искать никакого политического подтекста. Даже удивительно, почему СМИ только сейчас обратили на это внимание.

При этом мы с Сашей находимся на постоянной связи. «Динамо» поддерживает своего воспитанника, понимая, что российским хоккеистам сейчас непросто приходится за океаном. В свою очередь, Александр консультирует менеджмент нашего клуба по вопросам с игроками, выступающими в НХЛ и АХЛ, если они попадают в зону интересов «Динамо», – заявил Кравченко «Чемпионату».

Хоккей,Михаил Кравченко,Динамо,
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