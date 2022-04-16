Юбердо повторил достижение Буре в НХЛ

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу «Флориды». В составе хозяев две шайбы забросил Джонатан Юбердо, продлив свою лучшую в карьере результативную серию до 13 игр. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с российским нападающим Павлом Буре, который выдал 13-матчевую результативную серию в сезоне в сезоне-1999/2000. Лидером по этому показателю является Майк Хоффман (17 матчей).