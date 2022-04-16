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1 час назад

Юбердо повторил достижение Буре в НХЛ

Чемпионат.comиещё 3

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Виннипег Джетс».

Юбердо повторил достижение Буре в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу «Флориды». В составе хозяев две шайбы забросил Джонатан Юбердо, продлив свою лучшую в карьере результативную серию до 13 игр. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с российским нападающим Павлом Буре, который выдал 13-матчевую результативную серию в сезоне в сезоне-1999/2000. Лидером по этому показателю является Майк Хоффман (17 матчей).

Всего в нынешнем сезоне Юбердо принял участие в 74-м матчах НХЛ, в которых набрал 108 (30+78) очка при коэффициенте полезности «+34».

Хоккей,Майк Хоффман,Джонатан Юбердо,Павел Буре,
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