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53 минуты назад

"Миннесота" вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги

ТАСС

"Миннесота" в ночь на понедельник победила "Сан-Хосе" со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

"Миннесота" вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги
Фото: © AP Photo/Jim Mone© AP Photo/Jim Mone

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Куликов (7-я минута), Джаред Сперджен (8), Мэт Болди (10) и Кевин Фиала (49, 62). У "Сан-Хосе" отличились Рудольф Балцерс (10), Мэтт Ньето (22), Ноа Грегор (32), Ник Бонино (42).

Российский защитник "Миннесоты" Куликов забросил шестую шайбу в сезоне. Всего на его счету 23 (6 голов + 17 передач) очка в 73 играх. За команду также выступает российский нападающий Кирилл Капризов, который днем ранее побил клубный рекорд по количеству голов в одном чемпионате, забросив 43-ю шайбу в сезоне в ворота "Сент-Луиса".

"Миннесота" вышла в плей-офф в 12-й раз в истории франшизы. Команда ни разу не завоевывала Кубок Стэнли. Клуб идет третьим в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 101 очко в 75 играх. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 20 апреля на выезде встретится с "Монреалем".

"Сан-Хосе" с 70 очками в 75 играх идет седьмым в таблице Тихоокеанского дивизиона. Ранее команда лишилась шансов на участие в плей-офф. В следующем матче "Сан-Хосе" дома сыграет с "Коламбусом" в ночь на 20 апреля.

Хоккей,Джаред Сперджен,Рудольф Балцерс,Кирилл Капризов,Дмитрий Куликов,
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