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1 час назад

В Америке сравнили Овечкина с хорошим вином

Газета.Ru

Телеканал NBC Sports в своем аккаунте в Twitter отреагировал на очередную шайбу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш».

В Америке сравнили Овечкина с хорошим вином
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Как хорошее вино. Посмотрите, как неудержим Александр Овечкин в свои 36 лет», — написано в посте.

Напомним, что россиянин минувшей ночью в десятый раз в своей карьере поразил ворота «Колорадо Эвеланш».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин забросил шайбу и вывел свою команду вперед, когда счет был 1:1. Одним из его ассистентов выступил еще один российский хоккеист «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов.

Таким образом, «Колорадо» стал 28-м клубом в карьере Овечкина, которому он забрасывал как минимум десять шайб. Ранее только Джо Сакик, Мариан Госса и Брэндан Шэнахан имели в своем активе 28 клубов, в матчах с которыми они оформляли десять и более голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

0:1 — Хэтэуэй, 04:02;

1:1 — Ничушкин (Байрэм, Макар), 17:05;

1:2 — Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 33:27;

2:2 — Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель), 48:13;

2:3 — Юханссон (Шири), 50:46.

Хоккей,Мариан Госса,Джо Сакик,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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