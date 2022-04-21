Овечкин повторил рекорд Гретцки

Александр Овечкин пробил планку в 50 заброшенных шайб в сезоне. В матче с «Вегасом» российский форвард оформил дубль и не стал откладывать очередное достижение на последние игры «регулярки». Старания капитана не помогли «Столичным» победить, но игру в овертайм россиянин перевел. А заодно повторил еще один рекорд Уэйна Гретцки.

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Теперь у Ови 9 сезонов в НХЛ, в которых он забрасывал 50 и больше шайб. Столько же у Гретцки и Майка Босси. До 10 «регулярок» с такой результативностью никто не добирался. Пока что. У Овечкина в его нынешней форме есть неплохой шанс если не исправить эту оплошность, то хотя бы сделать одну-две серьезных попытки.

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Ведь Овечкин в прекрасной форме для своего возраста. Да, в предыдущий раз он выбивал полтинник еще до ковида – в сезоне 2018/19 – что как будто, в прошлой жизни. Однако даже в досрочно завершенном из-за пандемии чемпионате был максимально близок – 48 шайб за 68 матчей. Да, прошлый год получился смазанным, но теперь мы снова видим огненного Ови.

Россиянин попутно бьет и ветеранские рекорды. Из снайперов в истории НХЛ никто после 36 лет не забрасывал за сезон так много. Достижение покорилось Овечкину как раз в матче «Вегас» – «Вашингтон». Он обошел Теему Селянне, отличившегося 48 раз в сезоне 2006/07.

Да и в сравнении с самим собой Александр невероятен. Понятно, что прогнозы старта чемпионата, когда математически при тех же темпах Ови мог претендовать на 130 очков и звание самого результативного российского сезона, сошли на нет сложной серединой «регулярки». Но вот уже есть лучший за 12 лет сезон по очкам: 90 (50+40) за 75 проведенных игр.

Это уже в топ-6 сезонов Александра в НХЛ, а ведь у него в запасе еще есть 5 матчей. Что любопытно, выше нынешнего результата стоят только пять первых сезонов Овечкина в НХЛ. Тогда он четырежды пробил сотню и один раз остановился на 92 баллах. Последний результат форварду как раз по силам перебить за остаток этой «регулярки» и все же попасть в личный топ-5 в уже ветеранском возрасте.