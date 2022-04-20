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2 часа назад

Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали второй звездой дня в НХЛ

ТАССиещё 4

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Российского вратаря признали второй звездой дня в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

В ночь на среду "Рейнджерс" со счетом 3:0 одержали победу над "Виннипегом", Шестеркин отразил 31 бросок и провел шестую "сухую" игру в сезоне.

Первой звездой игрового дня признан финский нападающий "Флориды" Александр Барков, отметившийся хет-триком в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня стал американский голкипер "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик, отразивший 29 бросков в матче с "Анахаймом" (2:1).

Хоккей,Игорь Шестеркин,Джонатан Куик,Александр Барков,
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