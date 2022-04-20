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55 минут назад

«Уровень хоккея в КХЛ упадёт». Агент – о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

Уровень хоккея упадет
Фото: ТАССТАСС

«Считаю, что это абсолютно неправильный шаг. Он приведёт к снижению конкурентной среды, уровень хоккея в КХЛ упадёт. Мы уже проходили это с футболом. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, начиная с основания КХЛ. Все разговоры про наших молодых ребят мы слышали не один, не два и не три раза. Нашим ребятам надо играть на уровне сильных легионеров, тогда проблем с конкуренцией не будет. Эта проблема заходит далеко. Могут привезти слабых легионеров? Это вопрос к генеральным менеджерам команд, это их зона ответственности. Кстати, в Федерации хоккея Латвии запретили подписывать игроков с российским паспортом. Вот здесь со стороны Федерации хоккея России может быть ответная мера, но это другой разговор», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккей,Павел Панышев,
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