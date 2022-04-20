Кожевников поделился мнением о лимите в КХЛ

«Не думаю, что качество хоккея снизится. Наши будут расти, надо просто с ребятами договариваться, чтобы они сразу не бежали отсюда. Есть пример всем – как уехал Капризов. Сначала здесь стал игроком, потом там. А молодёжь бежит в 19 лет, и в итоге большинство пропадает, потом сюда возвращается. Стань игроком здесь, потом там станешь, и не надо будет бегать туда-сюда, как затычка. Вот в ЦСКА примеры – Григоренко, Слепышев. У нас много таких, которые туда-обратно как затычки бегают. Это должно быть для многих примером. А если нашу молодёжь удержать, она нивелирует сокращение лимита — хороших игроков у нас много. А если уж уезжать, то года в 23-24, а не в 18-19», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.