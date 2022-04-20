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3 часа назад

Кожевников — о лимите в КХЛ: надо нашу молодёжь удержать, чтобы не бегали туда-сюда

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Кожевников поделился мнением о лимите в КХЛ
Фото: ТАССТАСС

«Не думаю, что качество хоккея снизится. Наши будут расти, надо просто с ребятами договариваться, чтобы они сразу не бежали отсюда. Есть пример всем – как уехал Капризов. Сначала здесь стал игроком, потом там. А молодёжь бежит в 19 лет, и в итоге большинство пропадает, потом сюда возвращается. Стань игроком здесь, потом там станешь, и не надо будет бегать туда-сюда, как затычка. Вот в ЦСКА примеры – Григоренко, Слепышев. У нас много таких, которые туда-обратно как затычки бегают. Это должно быть для многих примером. А если нашу молодёжь удержать, она нивелирует сокращение лимита — хороших игроков у нас много. А если уж уезжать, то года в 23-24, а не в 18-19», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Хоккей,Александр Кожевников,Елена Кузнецова,
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