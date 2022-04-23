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1 час назад

Хоккеист "Вегаса" назвал Овечкина одним из самых невероятных талантов всех времен

Газета.Ruиещё 6

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Алек Мартинес поделился впечатлениями от игры форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, передает The Athletic.

Хоккеист "Вегаса" назвал Овечкина невероятным талантом
Фото: ReutersReuters

"Он один из самых невероятных талантов всех времен. Люди приходят на хоккей, чтобы посмотреть конкретно на него. Это большая честь — играть против Овечкина и пытаться его остановить", - сказал Мартинес.

21 апреля россиянин отметился дублем в матче с "Вегас Голден Найтс". 36-летний Овечкин стал самым возрастным хоккеистом, который достиг отметки в 50 голов за сезон. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Джонни Буцику, которому на момент 50-й шайбы было 35 лет (в сезоне-1970/1971). В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 75 матчах, в которых записал на свой счет 50 заброшенных шайб и 40 результативных передач. Показатель полезности россиянина составляет "+9".

Ранее Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" и "Нью-Джерси Девилз" Вячеслав Фетисов высказался об игре нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс" (3:4 ОТ).

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