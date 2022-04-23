Хоккеист "Вегаса" назвал Овечкина невероятным талантом

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Алек Мартинес поделился впечатлениями от игры форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, передает The Athletic.
"Он один из самых невероятных талантов всех времен. Люди приходят на хоккей, чтобы посмотреть конкретно на него. Это большая честь — играть против Овечкина и пытаться его остановить", - сказал Мартинес.
21 апреля россиянин отметился дублем в матче с "Вегас Голден Найтс". 36-летний Овечкин стал самым возрастным хоккеистом, который достиг отметки в 50 голов за сезон. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Джонни Буцику, которому на момент 50-й шайбы было 35 лет (в сезоне-1970/1971). В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 75 матчах, в которых записал на свой счет 50 заброшенных шайб и 40 результативных передач. Показатель полезности россиянина составляет "+9".
Ранее Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" и "Нью-Джерси Девилз" Вячеслав Фетисов высказался об игре нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс" (3:4 ОТ).