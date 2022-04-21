Овечкин побил очередной рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в сезоне Национальной хоккейной лиги среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Он забил 50 голов.
Об этом сообщает ТАСС. https://tass.ru/sport/14434871
Ранее подобное достижение поставил канадский хоккеист Джонни Бьюсик. На тот момент ему было почти 35 лет. Также Овечкин превзошел рекорд финна Теему Селянне по количеству голов в одном сезоне для игроков в возрасте 36 лет и старше. Отмечается, что нападающий «Вашингтона» в девятый раз достиг отметки в 50 голов, сравнявшись по этому показателю с канадцами Уэйном Гретцки и Майком Босси.
Историческое событие произошло 21 апреля в гостевом матче против «Вегаса». Овечкин забил два гола (49-й и 50-й). Первую шайбу он забил броском в касание после точной передачи Евгения Кузнецова, вторую — щелчком из правого круга вбрасывания.
В текущем сезоне Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов, уступая лишь немцу Леону Драйзайтлю (54 гола) и американцу Остону Мэттьюсу (58 голов). Всего на счету нападающего 780 шайб, до занимающего второе место канадца Горди Хоу ему осталось забить 21 шайбу.
Отметим, что рекордсменом по количеству заброшенных шайб является Гретцки, он забил 894 гола за свою карьеру.