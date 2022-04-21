Овечкин побил очередной рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в сезоне Национальной хоккейной лиги среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Он забил 50 голов.

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Об этом сообщает ТАСС. https://tass.ru/sport/14434871

Ранее подобное достижение поставил канадский хоккеист Джонни Бьюсик. На тот момент ему было почти 35 лет. Также Овечкин превзошел рекорд финна Теему Селянне по количеству голов в одном сезоне для игроков в возрасте 36 лет и старше. Отмечается, что нападающий «Вашингтона» в девятый раз достиг отметки в 50 голов, сравнявшись по этому показателю с канадцами Уэйном Гретцки и Майком Босси.

Историческое событие произошло 21 апреля в гостевом матче против «Вегаса». Овечкин забил два гола (49-й и 50-й). Первую шайбу он забил броском в касание после точной передачи Евгения Кузнецова, вторую — щелчком из правого круга вбрасывания.

В текущем сезоне Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов, уступая лишь немцу Леону Драйзайтлю (54 гола) и американцу Остону Мэттьюсу (58 голов). Всего на счету нападающего 780 шайб, до занимающего второе место канадца Горди Хоу ему осталось забить 21 шайбу.