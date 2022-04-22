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1 час назад

Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ

Чемпионат.comиещё 8

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Панарин установил новый личный рекорд по очкам в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи. Таким образом, у россиянина на данный момент 96 (22+74) очков в 73-х матчах этого сезона. Он установил новый личный рекорд. Ранее Панарин набирал 95 баллов в сезоне-2019/2020.

Свой дебютный матч в НХЛ россиянин провёл за «Чикаго Блэкхоукс» 7 октября 2015 года, в котором отметился заброшенной шайбой в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

С 2019 года является игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2020 году русскоязычный сайт НХЛ признал его главной звездой «Рейнджерс» среди россиян в истории.

Хоккей,Артемий Панарин,
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