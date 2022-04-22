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2 часа назад

Кучеров набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ

Газета.Ruиещё 4

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" набрал свое 600-е очко в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода счет 4:0. На 33-й минуте нападающий поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Стивен Стэмкос.

Кучеров набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ
Фото: Paul Sancya/APPaul Sancya/AP

Этот балл стал для 28-летнего россиянина юбилейным. А на 36-й минуте Кучеров уже отличился сам, забросив четвертую шайбу "Тампы" и открыв седьмую сотню очков. Теперь на счету Кучерова 20 заброшенных шайб и 34 результативные передачи в 42 матчах текущего сезона. За карьеру в НХЛ он провел 557 матчей и набрал 601 (241+360) очко.

Ранее сообщалось, что российский защитник "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Охотюк записал на свой счет заброшенную шайбу в матче против "Баффало Сэйбрз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась победой "Баффало" со счетом 5:2. 21-летний россиянин отличился на 45-й минуте, забросив вторую шайбу своей команды. Этот матч и этот гол являются дебютными для Охотюка в НХЛ.

Хоккей,Никита Охотюк,Стивен Стэмкос,Никита Кучеров,
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