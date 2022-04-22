Кучеров набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" набрал свое 600-е очко в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода счет 4:0. На 33-й минуте нападающий поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Стивен Стэмкос.

Фото: Paul Sancya/AP Paul Sancya/AP

Этот балл стал для 28-летнего россиянина юбилейным. А на 36-й минуте Кучеров уже отличился сам, забросив четвертую шайбу "Тампы" и открыв седьмую сотню очков. Теперь на счету Кучерова 20 заброшенных шайб и 34 результативные передачи в 42 матчах текущего сезона. За карьеру в НХЛ он провел 557 матчей и набрал 601 (241+360) очко.