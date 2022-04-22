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1 час назад

Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022

Чемпионат.com

Российский нападающий Евгений Скачков принял румынское гражданство, чтобы принять участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает «Белорусский хоккей».

Российский хоккеист сменил гражданство из-за чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

37-летний Скачков, последние три сезона выступающий за румынские клубы, сыграет со сборной во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.

Нападающий за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В Континентальной хоккейной лиге Скачков принял участие в 433 встречах, в которых забросил 90 шайб и отдал 99 результативных передач при общем показателе полезности "+1".

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Кроме того, нападающий в сезоне-2017/2018 защищал цвета минской «Юности», где набрал 18 (7+11) очков в 24 матчах.

Хоккей,Евгений Скачков,ХК Трактор,Торпедо,СКА,Салават Юлаев,Спартак,
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