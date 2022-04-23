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1 час назад

Российский хоккеист принял румынское гражданство ради выступления на ЧМ-2022

Lenta.ruиещё 3

Российский форвард «Чиксереды» Евгений Скачков принял румынское гражданство. Об этом сообщает «Белорусский хоккей».

Российский хоккеист сменил гражданство ради ЧМ-2022
Фото: ХК "Лада"ХК "Лада"

Уточняется, что игрок сделал это ради выступления на чемпионате мира 2022 года. Сборная Румынии сыграет во втором по силе дивизионе первенства планеты.

37-летний Скачков играет в Румынии с 2019 года. Форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, играл за армейский клуб, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ нападающий провел 433 встречи, в которых забросил 90 шайб и сделал 99 результативных передач.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

Хоккей,Евгений Скачков,ХК Трактор,Торпедо,СКА,Салават Юлаев,Спартак,
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