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23 минуты назад

«Не обращайте внимание на высказывания Гашека. Я даже не знаю, кто это». Роднина о словах хоккеиста про российских спортсменов

Sports.ru

Ранее стало известно, что клубы НХЛ «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» 7 и 8 октября сыграют в чешской Праге. В составах команд есть российские хоккеисты.

"Кто это?": Роднина ответила на слова Гашека о россиянах
Фото: ТАССТАСС

«Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком», – ранее написал Гашек.

«Нужно уже привыкнуть к таким высказываниям. Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. А тут...

Гашек пригрозил сорвать матчи с участием россиян в Чехии

Не обращайте внимание на его высказывания. Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», – сказала Роднина.

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