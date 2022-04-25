Скоро вернется: "Вашингтон" сообщил о серьезности травмы Овечкина

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в скором времени вернется на лед после полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 после буллитов) травмы, сообщает пресс-служба клуба.

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Овечкин в начале третьего периода споткнулся о клюшку вратаря «Торонто» Эрика Келлгрена и ударился левым плечом о борт. Россиянин досрочно завершил игру. «Вашингтон» в итоге проиграл «Торонто» в серии буллитов.

— Овечкин получил травму верхней части тела и вернется со дня на день, — сообщает пресс-служба «Вашингтона».