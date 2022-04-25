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1 час назад

«Вашингтон» рассказал о степени серьезности травмы Овечкина

Матч ТВиещё 7

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в скором времени вернется на лед после полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 после буллитов) травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Скоро вернется: "Вашингтон" сообщил о серьезности травмы Овечкина
Фото: ReutersReuters

Овечкин в начале третьего периода споткнулся о клюшку вратаря «Торонто» Эрика Келлгрена и ударился левым плечом о борт. Россиянин досрочно завершил игру. «Вашингтон» в итоге проиграл «Торонто» в серии буллитов.

— Овечкин получил травму верхней части тела и вернется со дня на день, — сообщает пресс-служба «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин набрал 90 очков (50 шайб и 40 результативных передач) в 77 матчах.

Хоккей,Александр Овечкин,
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