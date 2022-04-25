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49 минут назад

Овечкин получил травму после подножки от вратаря

Елена Прошина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин досрочно завершил матч против «Торонто» после вратарской подножки и столкновения с бортом. Об этом пишет РИА Новости.

Овечкин получил травму после подножки от вратаря
Фото: ReutersReuters

В начале третьего периода Овечкин перехватил шайбу в центре площадки и попытался забить ее в ворота соперника, однако голкипер Эрик Челльгрен поставил подножку россиянину, после чего он упал и влетел в борт левым плечом. Овечкин не смог продолжить игру и покинул площадку. Уходя в раздевалку форвард от злости швырнул шлем на пол. В итоге его команда уступила сопернику со счетом 4:3 в серии буллитов.

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«Он наехал на мою клюшку и споткнулся об нее. У меня не было намерения делать ему подножку, надеюсь, он в порядке. Я похлопал его, когда он упал. Понятно, что он был раздосадован. Я не хотел делать ему подножку, не хотел наносить ему травму. Надеюсь, он в порядке», – прокомментировал позже инцидент Челльгрен.

Ранее Овечкин побил очередной рекорд. Он стал вторым игроком в истории, забросившим 48 шайб за сезон в 36 лет. Ранее это удалось лишь финскому хоккеисту Теему Селянне.

Хоккей,Александр Овечкин,
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