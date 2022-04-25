Овечкин получил травму после подножки от вратаря

«Он наехал на мою клюшку и споткнулся об нее. У меня не было намерения делать ему подножку, надеюсь, он в порядке. Я похлопал его, когда он упал. Понятно, что он был раздосадован. Я не хотел делать ему подножку, не хотел наносить ему травму. Надеюсь, он в порядке», – прокомментировал позже инцидент Челльгрен.