Овечкин получил травму после подножки от вратаря

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин досрочно завершил матч против «Торонто» после вратарской подножки и столкновения с бортом. Об этом пишет РИА Новости.
В начале третьего периода Овечкин перехватил шайбу в центре площадки и попытался забить ее в ворота соперника, однако голкипер Эрик Челльгрен поставил подножку россиянину, после чего он упал и влетел в борт левым плечом. Овечкин не смог продолжить игру и покинул площадку. Уходя в раздевалку форвард от злости швырнул шлем на пол. В итоге его команда уступила сопернику со счетом 4:3 в серии буллитов.
«Он наехал на мою клюшку и споткнулся об нее. У меня не было намерения делать ему подножку, надеюсь, он в порядке. Я похлопал его, когда он упал. Понятно, что он был раздосадован. Я не хотел делать ему подножку, не хотел наносить ему травму. Надеюсь, он в порядке», – прокомментировал позже инцидент Челльгрен.
Ранее Овечкин побил очередной рекорд. Он стал вторым игроком в истории, забросившим 48 шайб за сезон в 36 лет. Ранее это удалось лишь финскому хоккеисту Теему Селянне.