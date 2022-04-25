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1 час назад

Российскому хоккеисту разбили лицо в драке в матче НХЛ

Lenta.ru

«Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла «Флорида Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российскому хоккеисту разбили лицо в драке в матче НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась победой гостей со счетом 8:4. В составе «Тампы» дважды отличился российский форвард Никита Кучеров.

На 34-й минуте матча защитник «Тампы» Михаил Сергачев подрался с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом. Россиянин покинул лед с разбитым лицом, его игровой свитер был испачкан в крови. Отмечается, что потасовка произошла из-за применения Беннеттом силового приема на Сергачеве. Оба участника драки получили пятиминутные штрафы.

Ранее 25 апреля стало известно, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму в матче НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». В начале третьего периода он вышел один на один с голкипером соперника Эриком Челльгреном, однако не смог забросить шайбу. После этого россиянин споткнулся о клюшку вратаря и на скорости врезался в борт плечом. Овечкин смог самостоятельно подняться, но покинул площадку до конца встречи. Он также обратил внимание арбитров на то, что Челльгрен мог намеренно поставить подножку.

Хоккей,Сэм Беннетт,Михаил Сергачев,Никита Кучеров,Александр Овечкин,
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