Российскому хоккеисту разбили лицо в драке в матче НХЛ

На 34-й минуте матча защитник «Тампы» Михаил Сергачев подрался с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом . Россиянин покинул лед с разбитым лицом, его игровой свитер был испачкан в крови. Отмечается, что потасовка произошла из-за применения Беннеттом силового приема на Сергачеве . Оба участника драки получили пятиминутные штрафы.

Ранее 25 апреля стало известно, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму в матче НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». В начале третьего периода он вышел один на один с голкипером соперника Эриком Челльгреном, однако не смог забросить шайбу. После этого россиянин споткнулся о клюшку вратаря и на скорости врезался в борт плечом. Овечкин смог самостоятельно подняться, но покинул площадку до конца встречи. Он также обратил внимание арбитров на то, что Челльгрен мог намеренно поставить подножку.