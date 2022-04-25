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33 минуты назад

Путин поздравил Третьяка с 70-летним юбилеем

ТАССиещё 3

Президент Владимир Путин поздравил трехкратного олимпийского чемпиона, главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка с 70-летним юбилеем.

Путин поздравил 3-кратного олимпийского чемпиона с 70-летним юбилеем
Фото: ТАССТАСС

"Вы и сегодня - признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Путин назвал отрадным то, что после завершения успешной спортивной карьеры, Третьяк занят важной общественной и законотворческой деятельностью, вносит значимый вклад в продвижение востребованных проектов и инициатив.

Владислав Третьяк - трехкратный олимпийский чемпион (1972 год, Саппоро, Япония; 1976 год, Инсбрук, Австрия; 1984 год, Сараево, Югославия), серебряный призер зимних Олимпийских игр 1980 года (Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк, США). На церемониях открытия XII (1976 год, Инсбрук) и XIV (1984 год, Сараево) зимних Олимпийских игр он был знаменосцем сборной СССР.

Третьяк также десятикратный чемпион мира, обладатель Кубка Вызова 1979 года (серия игр между сборными СССР и Национальной хоккейной лиги) и Кубка Канады 1981 года. С 2006 года является президентом Федерации хоккея России. С 2013 года входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА.

Хоккей,Владислав Третьяк,Владимир Путин,
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