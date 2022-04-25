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41 минуту назад

«С русскими больше не связываемся». Селянне нашёл покупателей на арену «Йокерита»

Чемпионат.com

Известный финский хоккеист Теэму Селляне рассказал, что помогает «Йокериту» с решением проблем.

«С русскими больше не связываемся»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я нашел покупателей, которые готовы купить бывшую арену «Йокерита» – «Хартвалл-Арену» — для себя.

Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент её абсолютно невозможно купить, но да, у нас есть люди, которые готовы это сделать.

Больше не связываемся с русскими», – цитирует Селянне Iltalehti.

Напомним, бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал «Хартвалл-Арену» Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, что вызвало недовольство в руководстве финского хоккея.

В феврале финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ, а позднее объявил о решении покинуть лигу. По сообщениям клуба, «Йокерит» пропустит ближайший сезон, а на чемпионат-2023/2024 будет заявляться в финскую лигу.

Хоккей,Харри Харкимо,Аркадий Ротенберг,Геннадий Тимченко,
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