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1 час назад

Как в СССР: что ждет сборную России по хоккею

Чемпионат.comиещё 5

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что сборная России будет проводить контрольные матчи с командами КХЛ.

Как в СССР: что ждет сборную России по хоккею
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Помните, как сборная СССР играла с «Эдмонтоном», «Калгари» в НХЛ. Сейчас, чтобы поднять интерес, мы будем играть, может, в Новосибирске, в Омске. Сборная из лучших хоккеистов будет играть с «Ак Барсом», Новосибирском, Челябинском. Думаю, это будут интересные матчи, они будут проходить в разных городах нашей страны. Не сомневаюсь, что не будет ни одного свободного билета.

Будем привозить лучших хоккеистов. Мы будем проводить три этапа: в Москве с ЦСКА, «Динамо», в Санкт-Петербурге сборная тоже будет играть. А в других регионах будем играть по городам. Это пока предварительно, нам надо объединить всех болельщиков и готовить нашу сборную, просматривать кандидатов. Мы всё равно вернёмся в хоккейную семью», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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