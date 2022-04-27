Как в СССР: что ждет сборную России по хоккею

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что сборная России будет проводить контрольные матчи с командами КХЛ.

«Помните, как сборная СССР играла с «Эдмонтоном», «Калгари» в НХЛ. Сейчас, чтобы поднять интерес, мы будем играть, может, в Новосибирске, в Омске. Сборная из лучших хоккеистов будет играть с «Ак Барсом», Новосибирском, Челябинском. Думаю, это будут интересные матчи, они будут проходить в разных городах нашей страны. Не сомневаюсь, что не будет ни одного свободного билета.