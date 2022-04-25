Российские хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом

На церемонии присутствовали в том числе российские игроки «Тампы» Никита Кучеров , Михаил Сергачев и Андрей Василевский.Хоккеисты подарили 46-му президенту США Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46.

«Тампа-Бэй» выиграла два Кубка Стэнли подряд (2020, 2021), но Белый дом посетила лишь сейчас. В 2020 году визит отменили из-за пандемии COVID-19, после первого титула в сезоне-2003/04 — из-за локаута в НХЛ. По заведенной традиции президент США принимает у себя чемпионов главных американских спортивных лиг — НХЛ, НБА, МЛБ и НФЛ.