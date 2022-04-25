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1 час назад

Российские хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом

Матч ТВиещё 4

Президент США Джо Байден в понедельник принял хоккеистов «Тампы» в Белом доме в рамках церемонии поздравления действующих обладателей Кубка Стэнли.

Российские хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом
Фото: REUTERSREUTERS

На церемонии присутствовали в том числе российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.Хоккеисты подарили 46-му президенту США Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46.

«Тампа-Бэй» выиграла два Кубка Стэнли подряд (2020, 2021), но Белый дом посетила лишь сейчас. В 2020 году визит отменили из-за пандемии COVID-19, после первого титула в сезоне-2003/04 — из-за локаута в НХЛ. По заведенной традиции президент США принимает у себя чемпионов главных американских спортивных лиг — НХЛ, НБА, МЛБ и НФЛ.

Хоккей,Михаил Сергачев,Никита Кучеров,Джозеф Байден,
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