«Иногда Русская машина ломается».

Часть болельщиков защищает Челльгрена, часть негодует, что его не удалили, и жаждет мести от рук Тома Уилсона.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Поражение от «Торонто» после того, как «Вашингтон» вёл 3:1 в третьем периоде, — не самое плохое, что случилось со «столичными» в этом матче. Гораздо хуже — травма Александра Овечкина накануне плей-офф, особенно, если она окажется серьёзной. Спорный эпизод вызвал много обсуждений в Северной Америке – почему не удалили вратаря «Торонто», который вставил клюшку в ноги капитану «столичных»? Специально ли он это сделал? Как скоро Ови вернётся в строй?

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«Самое жуткое зрелище в мире»

«Так как плей-офф начинается на следующей неделе, от любой травмы звёздного игрока замирает сердце. Александр Овечкин прорвался в атаку один на один, и вратарь «Торонто» Эрик Челльгрен поставил ему подножку, после чего Алекс влетел в борт левым плечом.

Капитан с 50 голами в сезоне скорчился на льду, прежде чем подняться на ноги и выразить своё недовольство судьям, а затем уехал в раздевалку с травмой верхней части тела. Он не смог завершить матч, и Питер Лавиолетт сказал, что Овечкина ждёт обследование. Удаления за этот эпизод не было», — отметил Sportsnet.

«На такое невозможно смотреть», — отметили в «Твиттере» Spittin’ Chiclets.

«Челльгрена должны были удалить», — выразил мнение журналист Брэди Треттенеро.

«Каким бы досадным не было поражение от «Торонто», потеря Овечкина – намного серьёзнее», — пишет AP.

«Самое жуткое зрелище в мире для «Вашингтона» случилось сегодня вечером, когда капитан команды Александр Овечкин досрочно завершил матч из-за травмы. Плей-офф начинается на следующей неделе, и «Кэпиталз» будут с тревогой ждать новостей по травме своего снайпера», — переживает NBC Sports Capitals.

«Пока Овечкин лежал на льду, на трибунах была тишина. Перед тем, как получить медицинскую помощь, он поднялся и поехал по льду без клюшки. Он кричал на арбитров, которые не увидели в эпизоде нарушения правил.

Всегда выносливая суперзвезда обычно оправляется от мелких повреждений и остаётся на скамейке, как было, например, ранее в этом матче, когда шайба попала ему в ногу. Но в этот раз Овечкин сразу направился в подтрибунку и не вернулся.

Овечкин демонстрировал выдающуюся выносливость на протяжении всей карьеры, даже теперь, когда ему 36. В этом сезоне он пропустил всего два матча, из-за ковид-протокола», — пишет ESPN.

«Вратаря – в тюрьму!»

В соцсетях разгорелись жаркие споры между болельщиками – специально Челльгрен выставил клюшку или нет.

«Вратаря – в тюрьму!»



«Не понимаю, как кто-то может называть эту вопиющую подножку неудачной попыткой сыграть клюшкой по шайбе».



«Челльгрен ещё поймёт, что его ждёт в следующем году. У Уилсона хорошая память, он свершит правосудие».



«Выглядит странно, но сомневаюсь, чтобы этот парень осмелился так грязно сыграть против будущего члена Зала Славы».



«Иногда Русская машина ломается».

«Страшно смотреть, как Большая Восьмёрка лежит на льду»

Челльгрен после игры заявил, что не собирался ставить подножку и Овечкин сам наехал на его клюшку, добавив, что «всегда восхищался Овечкиным и встретиться с его легендарным броском – это фантастика».

«Не хочется, чтобы великие игроки выбывали из строя. Надеюсь, он в порядке», — посочувствовал россиянину нападающий «Торонто» Джейсон Спецца.

«Страшно смотреть, как Большая Восьмёрка падает и лежит на льду. Однако он сильный парень. Но если кто-то и не пропустит больше времени, чем необходимо, то это номер восемь», — сказал Ти Джей Оши, добавив, что разговаривал с Ови после игры и думает, что с ним всё будет в порядке.