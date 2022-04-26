Третьяк: «Отец видел меня военным, про хоккей он говорил: «Парень с помелом в воротах стоит»

Отец считал, что необходим постоянный и систематический труд. Он вообще меня видел военным. И был не в особом восторге, когда я пошел играть в хоккей. Говорил: «Ну что это такое? Парень с помелом в воротах стоит». К спорту меня приобщала мама. Я же до хоккея и плаванием занимался, и прыжками в воду.