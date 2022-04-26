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33 минуты назад

Болельщиков из США возмутила травма Овечкина перед плей-офф

Елена Прошина

Среди американских болельщиков кипят страсти из-за травмы Александра Овечкина, которую он получил в матче с «Торонто» накануне плей-офф. Об этом пишет «Чемпионат».

Болельщиков из США возмутила травма Овечкина перед плей-офф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болельщики задаются вопросом, специально ли вратарь Эрик Челльгрен вставил клюшку в ноги Овечкину и почему его не удалили после инцидента.

«На такое невозможно смотреть»; «Челльгрена должны были удалить»; «Каким бы досадным не было поражение от «Торонто», потеря Овечкина – намного серьезнее»; «Челльгрен еще поймет, что его ждет в следующем году. У Уилсона хорошая память, он свершит правосудие»; «Выглядит странно, но сомневаюсь, чтобы этот парень осмелился так грязно сыграть против будущего члена Зала Славы», — написали болельщики.

Сам Челльгрен после игры заявил, что не собирался ставить подножку и Овечкин сам наехал на его клюшку. Он также добавил, что всегда восхищался Овечкиным и «встретиться с его легендарным броском – это фантастика».

Ранее пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что в матче с «Торонто» Овечкин получил травму верхней части тела и внесен в список травмированных. Там добавили, что хоккеист вернется в состав со дня на день.

Хоккей,Александр Овечкин,
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