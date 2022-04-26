Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

Александр Кожевников назвал подлецами лишивших Россию ЧМ-2023При этом прославленный хоккеист назвал такое решение ИИХФ ожидаемым. Источник фото: Teamrussia.pro2-кратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников нелицеприятно высказался в сторону ИИХФ, лишившей Россию чемпионата мира 2023 года."Подлецы. Говорят одно, а делают другое. У нас полмира так делает. И Европа туда же", - цитирует его "Чемпионат".При этом Кожевников назвал решение ожидаемым.Чемпионат мира должен был пройти 5-21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге.