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1 час назад

Фетисов: Фазель тоже не смог бы противостоять переносу чемпионата мира 2023 года

ТАСС

Рене Фазель, если бы оставался президентом Международной федерации хоккея (IIHF), не смог бы противостоять переносу чемпионата мира из Санкт-Петербурга. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Фетисов прокомментировал решение IIHF
Фото: ТАССТАСС

Во вторник IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира следующего года.

"Обидно, что нового президента IIHF выбрали в Санкт-Петербурге. Он видел то, что строится, - один из самых больших дворцов в мире. Ну хоть арена останется у нас", - сказал Фетисов.

"Не того из президентов, как говорится, выбрали. Не знаю, насколько Фазель смог бы противостоять всем этим рекомендациям, но, похоже, и команды бы не приехали - их бы не пустили", - добавил собеседник ТАСС.

Россия за последние 20 лет вложила в развитие спорта столько, сколько ни одна страна в мире, отметил Фетисов.

"Это тоже аргумент при собирании фактов для предъявления потом МОК (Международному олимпийскому комитету - прим. ТАСС) и международным федерациям за моральный ущерб, упущенные финансовые возможности. Надо не опускать руки, попробовать переформатировать хоккей", - подчеркнул он.

Хоккей,Вячеслав Фетисов,
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