Каменский: Федерация хоккея России должна бороться за свои права

Федерации хоккея России (ФХР) необходимо бороться за свои права после решения Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении России права на проведение чемпионата мира 2023 года. Такое мнение ТАСС во вторник высказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Во вторник IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.
"Нужно федерации подавать протест. От произошедшего европейский и мировой хоккей только потеряет. Без нашей сборной все чемпионаты мира неполноценные и не такие азартные", - сказал Каменский.
Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте проведения турнира будет принято на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.