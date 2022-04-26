Каменский: Федерация хоккея России должна бороться за свои права

Федерации хоккея России (ФХР) необходимо бороться за свои права после решения Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении России права на проведение чемпионата мира 2023 года. Такое мнение ТАСС во вторник высказал олимпийский чемпион Валерий Каменский .

"Нужно федерации подавать протест. От произошедшего европейский и мировой хоккей только потеряет. Без нашей сборной все чемпионаты мира неполноценные и не такие азартные", - сказал Каменский.

Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте проведения турнира будет принято на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.