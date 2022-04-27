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29 минут назад

«Вашингтон» устроил церемонию в честь Овечкина

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Минувшей ночью «Вашингтон» проводил свой последний домашний матч в нынешнем регулярном чемпионате. Перед началом встречи с «Айлендерз» клуб решил отметить все рекорды своего капитана Александра Овечкина в нынешнем году.

«Вашингтон» устроил церемонию в честь Овечкина
Фото: МатчТВМатчТВ

Сам Овечкин участия в игре не принимал, так как получил повреждение в предыдущей игре против «Торонто». Он вышел на лёд с владельцем клуба Тедом Леонсисом, чтобы получить овации болельщиков.

В своём 17-м сезоне в лиге Овечкин вошел в тройку снайперов за всю историю НХЛ, в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список на Матч всех звёзд, стал первым в истории по голам в большинстве.

Сам матч против «Айлендерс» «Вашингтон» проиграл — 1:4.

Хоккей,Тед Леонсис,Александр Овечкин,
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