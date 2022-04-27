«Вашингтон» устроил церемонию в честь Овечкина

Минувшей ночью «Вашингтон» проводил свой последний домашний матч в нынешнем регулярном чемпионате. Перед началом встречи с «Айлендерз» клуб решил отметить все рекорды своего капитана Александра Овечкина в нынешнем году.
Сам Овечкин участия в игре не принимал, так как получил повреждение в предыдущей игре против «Торонто». Он вышел на лёд с владельцем клуба Тедом Леонсисом, чтобы получить овации болельщиков.
В своём 17-м сезоне в лиге Овечкин вошел в тройку снайперов за всю историю НХЛ, в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список на Матч всех звёзд, стал первым в истории по голам в большинстве.
Сам матч против «Айлендерс» «Вашингтон» проиграл — 1:4.