«Вашингтон» устроил церемонию в честь Овечкина

Сам Овечкин участия в игре не принимал, так как получил повреждение в предыдущей игре против «Торонто». Он вышел на лёд с владельцем клуба Тедом Леонсисом , чтобы получить овации болельщиков.

В своём 17-м сезоне в лиге Овечкин вошел в тройку снайперов за всю историю НХЛ, в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список на Матч всех звёзд, стал первым в истории по голам в большинстве.