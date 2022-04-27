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1 час назад

Третьяк: хоккей — наша национальная игра. Очень рад, что меня лично поздравил Путин

Чемпионат.comиещё 1

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал об эмоциях от поздравлений с 70-летием.

Как Путин порадовал Третьяка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«За свою долгую жизнь мне посчастливилось играть с легендами, которые сейчас представлены в Зале славы отечественного хоккея. Даже не верится, что мне уже 70 лет. Ощущаю себя года на 52. Действительно было большим счастьем играть с этими звёздами. Мы самые счастливые люди, потому что представляли Советский Союз, у нас были миллионы болельщиков. Хоккей подарил мне много друзей, которые сейчас есть с нами и которых уже нет с нами. Мои друзья находятся на разных континентах

И я очень рад, что вчера у нас состоялся совет при президенте, и Владимир Владимирович Путин меня лично поздравил, не только телеграммой, но и лично в своём выступлении в конце заседания. Он пожелал нам удачи, потому что хоккей – это наша национальная игра, и он сам в неё играет. Меня поздравили многие хоккеисты, получил много поздравлений от наших игроков из НХЛ – от Овечкина, от Варламова. Всех не могу перечислить, но очень рад, что они меня не забыли. Меня поздравили и Эд Бельфор и Фил Эспозито. Понимаете, это большое счастье, что, несмотря на то что творится сейчас в мире, мы всё равно дружим», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хоккей,Сергей Емельянов,Владислав Третьяк,Владимир Путин,
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