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1 час назад

Большинство игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского вратарем своей команды

Газета.Ruиещё 2

Большинство игроков Национальной хоккейной лиги хотели бы, чтобы ворота их команды защищал российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Ассоциацией игроков лиги (NHLPA).

Все хотят Василевского
Фото: globallookpressgloballookpress

Хоккеисты ответили на вопрос, какого вратаря они бы выбрали, если бы было необходимо выиграть один матч. 37,4% опрошенных заявили, что выбрали бы Василевского. 13,9% проголосовали за вратаря "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайса. 6,7% отдали свой голос за вратаря "Миннесоты Уайлд" Марка-Андре Флёри.

В нынешнем сезоне НХЛ Василевский принял участие в 62 матчах, в которых он в среднем пропускает 2,46 шайбы за игру. Его коэффициент отбитых бросков составляет 0,917%.

Ранее сообщалось, что больше половины игроков НХЛ равняются на бросок российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Хоккей,Кэри Прайс,Андрей Василевский,
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