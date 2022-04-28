Все хотят Василевского

Большинство игроков Национальной хоккейной лиги хотели бы, чтобы ворота их команды защищал российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Ассоциацией игроков лиги (NHLPA).

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Хоккеисты ответили на вопрос, какого вратаря они бы выбрали, если бы было необходимо выиграть один матч. 37,4% опрошенных заявили, что выбрали бы Василевского. 13,9% проголосовали за вратаря "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайса. 6,7% отдали свой голос за вратаря "Миннесоты Уайлд" Марка-Андре Флёри.

В нынешнем сезоне НХЛ Василевский принял участие в 62 матчах, в которых он в среднем пропускает 2,46 шайбы за игру. Его коэффициент отбитых бросков составляет 0,917%.