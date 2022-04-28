Канадцы не пустили русских хоккеистов в импорт-драфт

«Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля.

Это не относится к игрокам, которые в настоящее время находятся в защищенном списке команд CHL.

Канадская хоккейная лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков, независимо от страны их происхождения», – говорится в заявлении Канадской хоккейной лиги.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.