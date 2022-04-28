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1 час назад

Канадцы не пустили русских хоккеистов в импорт-драфт

Sports.ruиещё 3

CHL официально объявила, что российские и белорусские игроки пропустят импорт-драфт.

Канадцы не пустили русских хоккеистов в импорт-драфт
Фото: globallookpressgloballookpress

«Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля.

Это не относится к игрокам, которые в настоящее время находятся в защищенном списке команд CHL.

Канадская хоккейная лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков, независимо от страны их происхождения», – говорится в заявлении Канадской хоккейной лиги.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.

Ранее CHL отменила молодежную Суперсерию Россия – Канада.

Хоккей,
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