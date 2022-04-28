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28 минут назад

Овечкин поделился эмоциями от церемонии чествования

Газета.Ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какие чувства испытывает от церемонии в честь своего рекорда.

Овечкин поделился эмоциями от церемонии чествования
Фото: ReutersReuters

«Это довольно крутой момент для меня, для организации, для болельщиков, для моей семьи», — приводит слова Овечкина RMNB.

26 апреля перед игрой «Вашингтона» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» прошла церемония чествования Овечкина.

Мероприятие было приурочено к тому, что Овечкин вышел на чистое третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ. 16 марта россиянин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб.

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 780 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 21 гол. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Последнюю игру своей команды россиянин пропустил. 25 апреля в матче с «Торонто» он получил травму.

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