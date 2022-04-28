Тренер "Вашингтона" рассказал о травме Овечкина

«Сейчас его статус — «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное. Мы собираемся делать правильные для восстановления вещи. Сейчас он пытается понять, на каком этапе находится, и посмотреть, сможет ли он подготовиться. Прямо сейчас, на мой взгляд, возвращаться в состав ему просто нет смысла. Близится окончание регулярного чемпионата, и я не думаю, что мы хотим, чтобы он вернулся, пока он не будет готов на 100 процентов. Я, конечно, надеюсь, что он восстановится и будет доступен к первой игре плей-офф. Но опять же, когда твой статус «со дня на день», есть определённые вещи, о которых мы сами не знаем. Не знаем, когда это может произойти. Если бы вчера был матч плей-офф, он бы не сыграл? Нет», — приводит слова Лавиолетта The Sports Junkies.