ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Металлургом"

ЦСКА победил магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии. Встреча прошла в четверг в Москве на "ЦСКА-Арене".

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В составе ЦСКА шайбы забросили Владислав Каменев (4-я минута), Михаил Григоренко (14). У "Металлурга" отличился Андрей Чибисов (40). На 41-й минуте нападающий "Металлурга" Джош Карри был удален до конца матча после атаки соперника в область головы и шеи. Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин провел 150-й матч в плей-офф КХЛ.

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ЦСКА одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии до четырех побед (3-3). Решающий матч пройдет в Магнитогорске 30 апреля, начало - 15:00 мск. В шестой раз в истории Кубка Гагарина состоится седьмой матч финальной серии, в предыдущий раз это случалось в финале 2016 года, тогда "Металлург" победил ЦСКА.

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка после 47 матчей. В плей-офф КХЛ армейцы обыграли ярославский "Локомотив" (4-0), московское "Динамо" (4-0) и петербургский СКА (4-3). Для армейцев нынешний финал является пятым в истории КХЛ, что является рекордом лиги. Клуб становился победителем однажды - в 2019 году, выиграв у "Авангарда" (4-0). В 2021-м ЦСКА уступил "Авангарду" (2-4), в 2018-м - казанскому "Ак Барсу" (1-4), в 2016-м - "Металлургу" (3-4).

Подопечные Ильи Воробьева стали победителями регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, клуб из Восточной конференции набрал 71 очко после 48 игр. В плей-офф "Металлург" обыграл "Барыс" (4-1), "Авангард" (4-3) и "Трактор" (4-1). Для магнитогорского клуба это четвертая финальная серия в истории, ранее команда выходила в финал в 2014, 2016 и 2017 годах. Две первые финальные серии стали для клуба из Магнитогорска победными: в 2014 году был обыгран чешский "Лев", в 2016 году - ЦСКА, обе серии завершились со счетом 4-3. В 2017 году "Металлург" проиграл СКА (1-4).