"Вашингтон" без Овечкина разгромно проиграл "Айлендерс"

В составе "Вашингтона" гол на счету Акселя Юнссона-Фьелльбю. Российский форвард столичной команды Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности "-1". Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счет результативных действий.

Напомним, что команды встречались второй раз за три дня. В ночь на 27 апреля (мск) "Айлендерс" переиграли "Кэпиталз" со счетом 4:1. Ранее бывший наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, что Александр Овечкин вышел на чистое третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ.