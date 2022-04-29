"Вашингтон" без Овечкина разгромно проиграл "Айлендерс"

"Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон, Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери и Джош Бейли. Российский вратарь Семен Варламов сделал 26 сейвов.
В составе "Вашингтона" гол на счету Акселя Юнссона-Фьелльбю. Российский форвард столичной команды Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности "-1". Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счет результативных действий.
Капитан команды Александр Овечкин не принимал участие в матче из-за травмы. НХЛ. Регулярный чемпионат.
"Нью-Йорк Айлендерс" - "Вашингтон Кэпиталз" - 5:1Голы: 1:0 - Нельсон (Барзал, Добсон) - 10.48;2:0 - Ли (Барзал, Добсон) - 15.34;3:0 - Пажо - 43.44;4:0 - Палмьери (Бейли, Сало) - 46.23;5:0 - Бейли (Барзал) - 53.37;5:1 - Юнссон-Фьелльбю (Манта, Фегервары).
Напомним, что команды встречались второй раз за три дня. В ночь на 27 апреля (мск) "Айлендерс" переиграли "Кэпиталз" со счетом 4:1. Ранее бывший наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, что Александр Овечкин вышел на чистое третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ.