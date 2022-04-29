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1 час назад

КХЛ не станет применять санкции к Майе за удар судьи

Елена Прошина

Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский в беседе со Sport24 прокомментировал эпизод с участием нападающего «Металлурга» Филиппа Майе, нанесшего удар по голове судьи. По его словам, к хоккеисту не будут применять никаких санкций.

КХЛ не станет применять санкции к Майе за удар судьи
Фото: globallookpressgloballookpress

«Мы смотрели эту ситуацию, ничего умышленного там не было. Игровой эпизод. Поэтому решили не накладывать никаких санкций», — сказал Каменский.

Ранее в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина Майе в конце третьего периода ударил судью по голове со спины.

Ситуация произошла во время стычки между несколькими хоккеистами из ЦСКА и «Металлурга». Судья пытался разнять дерущихся, а Майе — принять участие в потасовке. Матч завершился победой ЦСКА со счетом 2:1.

Хоккей,Валерий Каменский,Металлург,
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