КХЛ не станет применять санкции к Майе за удар судьи

Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский в беседе со Sport24 прокомментировал эпизод с участием нападающего «Металлурга» Филиппа Майе, нанесшего удар по голове судьи. По его словам, к хоккеисту не будут применять никаких санкций.

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«Мы смотрели эту ситуацию, ничего умышленного там не было. Игровой эпизод. Поэтому решили не накладывать никаких санкций», — сказал Каменский.

Ранее в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина Майе в конце третьего периода ударил судью по голове со спины.