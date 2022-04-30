Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
29 минут назад

Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

Чемпионат.com

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ
Фото: TwitterTwitter

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0. На 4-й минуте отличился российский нападающий Евгений Малкин, которому ассистировали Дэнтон Хайнен и Маркус Петтерссон. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 20-й в текущем сезоне НХЛ.

Также Малкин отметился голевой передачей на Маркуса Петтерссона. Теперь на его счету 42 (20+22) очка. Также у «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился Эван Родригес, которому ассистировали Джейк Гюнцель и Теодор Блюгерс. На 7-й минуте в составе «Коламбуса» произошла смена вратаря. Жана-Франсуа Берюбе поменял Элвис Мерзликин.

Хоккей,Маркус Петтерссон,Дэнтон Хайнен,Теодор Блюгерс,Элвис Мерзликин,Жан-франсуа Берюбе,Эван Родригес,Джейк Гюнцель,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители