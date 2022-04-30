Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0. На 4-й минуте отличился российский нападающий Евгений Малкин, которому ассистировали Дэнтон Хайнен и Маркус Петтерссон. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 20-й в текущем сезоне НХЛ.