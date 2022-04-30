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57 минут назад

Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс"

Газета.Ruиещё 1

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе хозяев заброшенные шайбы на счету Жана-Габриэля Пажо, Киффера Беллоуза, Джоша Бейли и Здено Хары. Голкипер Илья Сорокин совершил 28 сэйвов.

Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс"
Фото: ReutersReuters

У "Тампы" хет-трик на свой счет записал Стивен Стэмкос. Также отличились Кори Перри, Райан Макдона и Брэндон Хагель. На счету Никиты Кучерова две результативные передачи, защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.

После этого матча "Айлендерс" с 84 очками расположился на девятом месте в таблице Восточной конференции. "Тампа-Бэй" имеет в своем активе 110 очков и занимает четвертое место в таблице.

НХЛ. Регулярный чемпионат"Нью-Йорк Айлендерс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 4:6Голы: 1:0 - Пажо (Добсон, Ли) -00.32;1:1 - Стэмкос (Чернак, Палат) - 11.57;2:1 - Беллоуз - 29.35;3:1 - Бейли (Бовиллье, Добсон) - 38.48;3:2 - Перри (Кучеро, Хедман) - 50.10;3:3 - Макдона (Марун, Белльмар) - 50.10;3:4 - Стэмкос (Палат) - 51.13;3:5 - Стэмкос (Палат, Кучеров) - 57.50;4:5 - Хара (Барзал, Паризе) - 59.16;4:6 - Хагель (Макдона, Чирелли) - 59.35.

Ранее сообщалось, что "Питтсбург Пингвинз" дома обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 5:3 в раках регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Джош Бейли,Михаил Сергачев,Кори Перри,Райан Макдона,Стивен Стэмкос,Илья Сорокин,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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