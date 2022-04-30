ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА со счетом 4:1 обыграл магнитогорский "Металлург" в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Встреча прошла в субботу в Магнитогорске.

Фото: ТАСС ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (9-я минута), Александр Попов (10), Константин Окулов (37), Владислав Каменев (57). У "Металлурга" отличился Филипп Майе (40). ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3.

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Впервые ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, тогда армейцы обыграли омский "Авангард" со счетом 4-0. Также красно-синие трижды становились серебряными призерами турнира: в 2016 году команда уступила "Металлургу" (3-4), в 2018-м - казанскому "Ак Барсу" (1-4), в 2021-м - "Авангарду" (2-4). Также армейцы в четвертый раз стали чемпионами России, ранее московский клуб выигрывал чемпионат в 2015, 2019 и 2020 годах.

Сергей Федоров выиграл первый трофей в качестве главного тренера, он возглавил ЦСКА в июле 2021 года. В период игровой карьеры он выступал за армейцев с 1986 по 1990 год и в 2013 году. Федоров играл в "Металлурге" с 2009 по 2012 год. Также он играл за клубы Национальной хоккейной лиги "Анахайм", "Коламбус", "Вашингтон" и "Детройт", с которым стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах. В плей-офф КХЛ москвичи обыграли ярославский "Локомотив" (4-0), московское "Динамо" (4-0) и петербургский СКА (4-3). Подопечные Ильи Воробьева стали победителями регулярного чемпионата в нынешнем сезоне, клуб из Восточной конференции набрал 71 очко в 48 играх. В плей-офф "Металлург" обыграл "Барыс" из Нур-Султана (4-1), "Авангард" (4-3) и челябинский "Трактор" (4-1).