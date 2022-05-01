Гол вратаря помог сборной России победить Белоруссию

В Туле 1 мая прошел товарищеский матч между сборными РФ и Белоруссии. Российские хоккеисты победили со счетом 5:2. Об этом пишет «Лента.ру».

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В российской команде забросили шайбы Федор Свечков и Никита Тертышный. Нападающему Марату Хайруллину удалось оформить дубль. Кроме того, отличился вратарь Дмитрий Николаев - он также забил гол. У белорусов отличились в матче Даниил Сотишвили и Егор Чезганов.

Отмечается, что в понедельник, второго мая, российская сборная проведет еще один матч против Белоруссии. А с пятого по девятое мая наши хоккеисты будут выступать на турнире в Санкт-Петербурге.