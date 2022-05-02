Внук Третьяка впервые выйдет в стартовом составе сборной РФ по хоккею

Вратарь "Сочи" Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, впервые выйдет в стартовом составе сборной России по хоккею в товарищеском матче против команды Белоруссии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Выставочный матч между российской и белорусской командами пройдет в понедельник в Туле и начнется в 16:00 мск.

Максиму Третьяку 25 лет, в феврале голкипер дебютировал в составе олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды), также выступал за юниорскую сборную России.