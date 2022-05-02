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1 час назад

Внук Владислава Третьяка впервые выйдет в стартовом составе сборной России по хоккею

ТАССиещё 2

Вратарь "Сочи" Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, впервые выйдет в стартовом составе сборной России по хоккею в товарищеском матче против команды Белоруссии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Внук Третьяка впервые выйдет в стартовом составе сборной РФ по хоккею
Фото: ТАССТАСС

Выставочный матч между российской и белорусской командами пройдет в понедельник в Туле и начнется в 16:00 мск.

Вторым вратарем будет Дмитрий Николаев. Сочетание звеньев сборной России: Сергей Телегин - Никита Седов, Никита Тертышный - Илья Сафонов - Марат Хайруллин; Арсений Коромыслов - Даниил Мисюль, Никита Чибриков - Марат Хуснутдинов - Федор Свечков; Илья Морозов - Макар Хабаров, Даниил Башкиров - Данил Алалыкин - Алексей Пустозеров; Степан Анисимов - Матвей Мичков - Никита Гуслистов - Максим Кровяков - Матвей Кабуш.

Максиму Третьяку 25 лет, в феврале голкипер дебютировал в составе олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды), также выступал за юниорскую сборную России.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии. Россияне также лишились возможности сыграть на двух последних этапах Евротура.

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