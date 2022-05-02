Главный тренер ЦСКА может возглавить клуб НХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». Об этой возможности стало известно The Athletic.

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По информации источника, «Детройт» не будет продлевать контракт с Джеффом Блэшиллом, под руководством которого команда заняла 12-е место в регулярном чемпионате-2021/2022 и не попала в плей-офф. Отмечается, что в качестве еще одного кандидата на эту должность рассматривается Игорь Ларионов.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством армейцы выиграли Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии над магнитогорским «Металлургом». Московская команда смогла отыграться со счета 1:3 в серии.