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52 минуты назад

Стало известно о возможности для тренера ЦСКА возглавить клуб НХЛ

Lenta.ru

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». Об этой возможности стало известно The Athletic.

Главный тренер ЦСКА может возглавить клуб НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, «Детройт» не будет продлевать контракт с Джеффом Блэшиллом, под руководством которого команда заняла 12-е место в регулярном чемпионате-2021/2022 и не попала в плей-офф. Отмечается, что в качестве еще одного кандидата на эту должность рассматривается Игорь Ларионов.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством армейцы выиграли Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии над магнитогорским «Металлургом». Московская команда смогла отыграться со счета 1:3 в серии.

Федоров — трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Он также выигрывал чемпионат СССР, выступая за армейский клуб с 1986 года. В НХЛ Федоров защищал цвета «Детройта», а также «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс».

Хоккей,Джефф Блэшилл,Игорь Ларионов,Сергей Федоров,Металлург,
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